Promyk nadziei. Serialowa Ipek zachwyca urodą. Na Instagramie śledzą ją tysiące fanów. Jak wygląda na co dzień? [ZDJĘCIA] 15.09.21 oprac.: Anna Nowak

"Promyk nadziei" to turecka produkcja, którą od niedawna można oglądać w ramówce TVP. Serial opowiada o losach rozdzielonej rodziny i porzuconym dziecku. Jego matką jest Ipek, czy prywatnie Gülsah Aydin. Aktorka urodziła się w 1990 roku w Stambule, gdzie ukończyła studia na wydziale Public Relations. Na co dzień kobieta zachwyca widzów z całego świata, chwaląc się zdjęciami w mediach społecznościowych, na których obserwują ją tysiące fanów. Jak wygląda poza serialem?