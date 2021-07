Promyk Nadziei - turecki serial, który zapewnia silne emocje znów na antenie TVP 1. Czy prawda wyjdzie w końcu na jaw? [lipiec 2021] Red.

Promyk Nadziei powrócił 5 lipca na antenę TVP 1. Zobacz streszczenia odcinków tego tureckiego serialu w naszej galerii! Co spotka bohaterów serialu Promyk Nadziei? Będziecie zaskoczeni! Czy prawda o Bahar wyjdzie na jaw? Jak potoczą się losy Ipek w domu jej nowego męża Muhmeta? Do czego posunie się Sühejla by zdobyć sympatię Ömera? Dowiemy się już w lipcu!