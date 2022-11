Propozycje na nadchodzący weekend (26-27 listopada) w powiecie proszowickim

Siatkarska sobota

Filmowy koncert

Futsalowe emocje

Wystawa pająków

W sali konferencyjnej MOSiR w Proszowicach będzie czynna wystawa pająków. Na wystawie można zobaczyć ponad 35 żywych okazów. Wśród nich m. in. jednego z najniebezpieczniejszych pająków świata czarną wdowę, a także jednego z największych gatunków ptasznika. Poza pająkami są też skorpiony. Odważni mogą sobie zrobić zdjęciem z ptasznikiem i wziąć go do ręki. Wystawa jest czynna do niedzieli w godz. 10-18. Bilet normalny kosztuje 19 zł, ulgowy 16 zł, rodzinny 60 zł, dzieci do lat 4 wstęp gratis.