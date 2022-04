Proszowianka gromi Bolesław Bukowno w Wielka Sobotę

Tradycji stało się zadość i Proszowianka wygrała w Wielką Sobotę. W dodatku po zdecydowanie najlepszym meczu tej wiosny. Wprawdzie goście zaczęli odważnie i w pierwszych minutach kilka razy przedarli się na pole karne rywali, ale szybko zostali skarceni.

W odstępie kilkudziesięciu sekund po wrzutkach z lewej strony dwa razy gorąco było na przedpolu Artura Stryczka. O ile w pierwszym przypadku Patryk Moskal Moskal i Dawid Wrona nie zdołali trafić do siatki, to przy drugim podejściu (dośrodkowywał Mateusz Bednarz) gola zdobył strzałem z bliska do pustej bramki Maciej Przeniosło.

Kapitan miejscowych z czasem wyrósł na bohatera meczu, choć cały zespół Proszowianki zaprezentował się w tym spotkaniu bardzo dobrze. Gospodarze grali ofensywnie, z polotem, a rywale nie byli w stanie znaleźć recepty na ich wysoki presing. Właśnie po takich akcjach padły dwie kolejne bramki. Odbiór piłki na połowie przeciwnika, podanie M. Przeniosło i najpierw efektowną główką popisał się młodziutki Szymon Chwał, a potem płasko obok bramkarza uderzył Wrona.