Proszowianka i Nadwiślanka Nowe Brzesko w niedzielę zaczynają gry o punkty w klasie okręgowej Aleksander Gąciarz

W dwóch ostatnich grach kontrolnych ze Strażakiem Mokrzyska (zdjęcie) i Płomieniem Kościelec Proszowianka wygrywała po 10:1. Aleksander Gąciarz

W nadchodzący weekend wznawia rozgrywki krakowska klasa okręgowa. To oznacza, że do wiosennych spotkań o punkty przystąpią Proszowianka i Nadwiślanka Nowe Brzesko. W obu zespołach w czasie zimowej przerwy doszło do zmian kadrowych.