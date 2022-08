Proszowianka przed startem „okręgówki”. Stary skład, nowe nadzieje

To była wyjątkowo spokojna letnia przerwa w klubie z Proszowic. Najważniejszą zmianą personalną było zastąpienie Marka Holochera na stanowisku trenera przez Mariusza Bieniasa. Liczący zaledwie 30 lat szkoleniowiec jeszcze wiosną występował na boisku w barwach Wiślanki Grabie, by teraz zadebiutować w nowej roli.

Jedną z jego pierwszych decyzji było nakłonienie do gry swojego byłego boiskowego kolegi Mateusza Stanka. Proszowianka od dawna borykała się z problemem braku klasycznego napastnika, a Stanek idealnie się do tej roli nadaje. Jest wysoki, umie strzelać bramki, a przy tym jest „miejscowy”. O jego aktualnej dyspozycji niestety nie da się za wiele powiedzieć, bowiem już w pierwszym sparingu doznał urazu. Mimo to potencjalnie powinno to być najważniejsze letnie wzmocnienie zespołu.

Do tego samego pretendują również Mateusz Trzeciakiewicz i Jakub Wieczorek. Podobnie jak w przypadku Stanka są to powroty do Proszowianki po dłuższej lub krótszej przerwie. Lista nabytków na tej trójce właściwie się kończy, choć do seniorskiej kadry zostało włączonych kilku wychowanków z drużyny juniorów. Lista ubytków też jest krótka. Z zawodników podstawowej jedenastki nie ma w klubie tylko Patryka Moskala. Odeszli też Mikołaj Tracz i Krzysztof Bździuła (został na pół roku wypożyczony do Płomienia Kościelec), ale oni wiosną byli zmiennikami.