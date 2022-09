Proszowianka przegrywa z Wieczystą II po rzutach karnych i kończy pucharową przygodę

Proszowianie nie jechali do Krakowa w roli faworytów. Kilka tygodni temu ulegli temu samemu przeciwnikowi w meczu kontrolnym 0:4. W dodatku w środę trener Mariusz Bienias nie mógł skorzystać z Wasilewskiego, Ciesielskiego, Wąsowicza, Adama i Macieja Przeniosłów, Wilka i Stanka. A mimo to goście byli bliscy sprawienia niespodzianki.

Już na początku meczu do siatki po podaniu Chwała trafił Krawiec i proszowianie cieszyli się z prowadzenia. Potem jeszcze okazję miał Wrona, ale gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że to gospodarze z każdą minutą osiągali coraz większą przewagę. Przyjezdni starali się natomiast grać uważnie w obronie, co bardzo długo im się udawało. Rywale w drugie połowie nie wykorzystali nawet rzutu karnego, bo Kalemba z 11 metrów trafił w poprzeczkę.

Wieczysta dopięła swego dopiero w końcówce. Najpierw do siatki trafił uderzeniem głową Gawęcki, a za chwilę drugiego gola zdobył Jampich. Proszowianka grała jednak do końca i po rzucie wolnym piłkę w pole karne posłał Wrona, a wyrównującą bramkę zdobył Wieczorek.