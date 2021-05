Proszowianka przerwała serię porażek. Remis z Clepardią [ZDJĘCIA]

Proszowianie zagrali na swoim obiekcie po raz pierwszy od października ubiegłego roku, a przed własnymi kibicami pierwszy raz od listopada 2019. W dodatku zespół po raz pierwszy prowadził trener Marek Holocher. I w pierwszych minutach miejscowi sprawiali wrażenie, jakby to wszystko ich stremowało. Grali nerwowo, niedokładnie i pozwolili się zdominować rywalom. Dopiero po kwadransie ochłonęli na tyle, że zaczęli się przyjezdnym odgryzać w kontratakach. W 31 minucie jeden z nich mógł nawet przynieść gola, gdy Maciej Przeniosło zagrał do swojego brata Adama, ale ten z 7. metrów uderzył zbyt lekko, by zaskoczyć Napieralskiego.

Niedługo później prowadziła już Clepardia. Miejscowi samo sobie sprokurowali niepotrzebny rzut rożny, a dośrodkowanie Kupca zamienił głową na bramkę Chlebowski. Proszowianka odpowiedziała natychmiast. Po wznowieniu gry piłka powędrowała na prawą stronę do Frydy, ten dośrodkował i Adam Przeniosło, tym razem uderzając głową, trafił jak należy, przy dalszym słupku. Od momentu utraty gola upłynęła może minuta.