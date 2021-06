Proszowianka w Raj(sk)u. 605 dni czekali na zwycięstwo!

We wszystkich opisanych przypadkach zespół spadał ze swojej ligi. Tymczasem, o paradoksie! w okresie trwania ostatniej fatalnej passy drużyna... awansowała do IV ligi. Jesienią 2019 roku była liderem klasy okręgowej, a runda rewanżowa została odwołana z powodu pandemii. Niezaprzeczalnie ta decyzja miała ogromny wpływ na ustanowienie niechlubnej serii. W okręgówce zespół na pewno spisywałby się o wiele lepiej niż w IV lidze.

Po raz ostatni Proszowianka wygrała mecz ligowy 13 października 2019 roku. Był to wyjazdowy pojedynek klasy okręgowej z Piliczanką, w którym goście zwyciężyli 3:2. Potem nastąpiła seria 26 (!) kolejnych meczów bez zwycięstwa (7 remisów i 19 porażek), najdłuższa taka w klubowej historii. Poprzednia wynosiła 19 spotkań i została ustanowiona w sezonach 2004/05 i 2005/06 (wliczając mecze pucharowe seria wynosiła 21 meczów bez wygranej). Wcześniej, w sezonie 2003/04, jeszcze w III lidze, Proszowianka nie wygrała 18 kolejnych meczów. W bardziej zamierzchłej historii aż takich długich serii nie odnaleźliśmy. W sezonach 1975/76 i 1976/77 przydarzyło się 12 kolejnych meczów bez wygranej w klasie A.

W środę w Rajsku Proszowianka wygrała po upływie 605 dni! Pierwszą bramkę zdobył Leon Manaseryan, który dostał szansę gry od początku z powodu kartkowej pauzy młodzieżowca Wiktora Nowakowskiego. Drugiego gola strzelił w zamieszaniu po rzucie rożnym Sebastian Gorczyca. Było to dla niego pierwsze trafienie dla Proszowianki. W końcówce, mimo ataków rywali, udało się utrzymać korzystny rezultat. - Niepotrzebnie żeśmy sobie sami narobili kłopotów, bo zamiast strzelić trzecią bramkę, pozwoliliśmy, by rywala zdobyli gola z rzutu karnego. Do końca pozostawało jeszcze 10 minut i było bardzo nerwowo. Zwłaszcza po stałych fragmentach gry dla gospodarzy – mówi trener Marek Holocher.