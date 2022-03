Proszowianka wygrywa z Błękitnymi na inaugurację rundy wiosennej

Z powodu rewitalizacji obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji proszowianie zagrali na swoim obiekcie po raz pierwszy od blisko dziesięciu miesięcy. Po raz ostatni przed własną publicznością wygrali natomiast 6 października 2019 roku (6:0 z KS Olkusz). Od tamtej pory minęło zatem prawie 29 miesięcy! W międzyczasie drużyna zdążyła awansować i spaść z IV ligi...

Inauguracyjne spotkanie z Błękitnymi w wykonaniu obu zespołów można określić powiedzeniem „pierwsze koty za płoty”. Na pewno kibice nie obejrzeli wielkiego widowiska, ale miejscowi mogą być zadowoleni, bo ich drużyna zgarnęła trzy punkty. Zadecydował o tym przebłysk talentu Adama Przeniosło, któremu w tym spotkaniu długo szło jak po grudzie.

Lider Proszowianki wyraźnie nie był sobą, brakowało mu dokładności, rywale nie pozwalali mu dochodzić do sytuacji strzeleckich. A jednak w 86 minucie przeprowadził akcję lewą stroną pola karnego, podał do środka, a nadbiegający Dawid Wrona przytomnie dołożył nogę i kibice doczekali się gola. Ta sama para już chwilę wcześniej mogła dać gospodarzom prowadzenie, ale po prostopadłym podaniu od kolegi Wrona za długo zwlekał ze strzałem i w końcu stracił piłkę. Pretensje o to, że był w tej sytuacji faulowany, na nic się zdały.