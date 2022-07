Proszowianka wysoko wygrywa pierwszy letni sparing

Choć goście zagrali w eksperymentalnym składzie, ich przewaga nad zespołem z klasy A była bardzo wyraźna. Proszowianie cały czas mieli inicjatywę, długo utrzymując się przy piłce. Ozdobą spotkania była pierwsza bramka, zdobyta przez Rafała Ciesielskiego technicznym strzałem w górny róg. Drugą jeszcze przed przerwą dołożył powracający do zespołu po kilku latach przerwy Mateusz Stanek. W przerwie doszło do dużej liczby zmian, co wykorzystali rywale, zdobywając kontaktową bramkę. Z czasem jednak wszystko wróciło do normy, co zostało udokumentowane kolejnymi trafieniami dla podopiecznych Mariusza Bieniasa.

Trenerski debiut byłego zawodnika Proszowianki wypadł więc udanie, choć w składzie na mecz zabrakło m. in. Cypriana Baranowskiego, Pawła Wasilewskiego, Mateusza Bednarza, Kamila Wąsowicza, Mikołaja Tracza, czy Patryka Moskala. W ich miejsce pojawili się nowi gracze w tym kilku klubowych juniorów.