Proszowianka wznowiła treningi. Nowy trener i napastnik

Lato w Proszowiance to czas powrotów. Mariusz Bienias grał w drużynie przez dwa lata, gdy ta występowała w IV lidze. Szkolił też klubowy narybek. Ostatnio był zawodnikiem Wiślanki Grabie. Praca z pierwszym zespołem Proszowianki będzie jego trenerskim debiutem w seniorskiej piłce.

- Byłem przekonany, że nadal będę grał w Wiślance i wtedy pojawiła się propozycja z Proszowic. Po kilku dniach namysłu zdecydowałem się z niej skorzystać – mówi Mariusz Bienias, który na trenerskiej ławce zastąpi Marka Holochera.

Nie jest zresztą wykluczone, że czasem tę ławkę opuści i w razie konieczności wyjdzie na boisko. Zaznacza jednak, że stanie się tak wyłącznie w sytuacji „awaryjnej”.

Do kadry zespołu dołączył latem rówieśnik Bieniasa (rocznik 1992) i jego partner z czasów gry w Hutniku Mateusz Stanek. Napastnik jest wychowankiem Proszowianki, występował w jej barwach zarówno w zespołach seniorskim jak i młodzieżowych. Obserwując grę drużyny w ostatnich sezonach widać było, że gracza o takim profilu najbardziej w drużynie brakowało. Stanek to typowa „dziewiątka”: wysoki środkowy napastnik. Dotąd występował na tej pozycji Dawid Wrona, ale było to podyktowane koniecznością. Przez większą część swojej kariery „Wroński” był obrońcą lub skrzydłowym.