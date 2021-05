Proszowianka z nowym trenerem i wreszcie u siebie

Sobotni mecz z kilku powodów jest wyjątkowy. Proszowianie zagrają na własnym obiekcie po raz pierwszy od 10 października, gdy podejmowali Strażaka Rajsko (2:2). Od tamtej pory wszystkie spotkania musieli rozegrać na obcych obiektach. Wtedy również Proszowianka po raz ostatni punktowała. Późniejszy bilans to 8 kolejnych porażek. Ostatnie zwycięstwo drużyna odniosła 13 października 2019 roku, gdy jeszcze w klasie okręgowej wygrała na wyjeździe z Piliczanką 3:2. W sumie liczba meczów bez ligowego zwycięstwa urosła już do 21, co jest klubowym rekordem.

Gdy do tego doliczyć poniesioną przed tygodniem klęskę 0:10 z Wiślanami Jaskowice, to trzeba przyznać, że nowy trener objął drużynę z bardzo nieciekawej sytuacji. Mimo to Marek Holocher nie załamuje rąk.