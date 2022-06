Proszowice. 25 lat Giełdy Rolnej Ek-Rol. Gmina chce być jedynym właścicielem

Proszowicka giełda rolna powstała w 1997 roku pod nazwą Ekorol z inicjatywy nieżyjącego już byłego radnego Alfreda Ciszewskiego.

- To on przyszedł do mnie z propozycją uporządkowania handlu w mieście i zorganizowania placów targowych – mówi ówczesny burmistrz Proszowic Klaudiusz Kawecki i przypomina, że jednym z pierwszych kroków było przeniesienie z gminy Kocmyrzów-Luborzyca konstrukcji, która do dzisiaj służy jako wiata targowa przy ulicy Królewskiej.