Proszowice. Alergicy już nie muszą daleko szukać pomocy

O tym, jak ważne jest uruchomienie poradni wiedzą nie tylko osoby same zmagające się z alergią, ale też rodzice alergicznych dzieci. Do tej pory bowiem musieli jeździć po pomoc specjalistów do innych placówek, najczęściej krakowskich.

- Bardzo dobra wiadomość, w końcu mamy naszą poradnię alergologiczną baz włóczenia się po innych miejscowościach – napisała w mediach społecznościowych Krystyna Zawartka.

Podobnych wpisów jest znacznie więcej, bo o potrzebie powstania takiej poradni mówiło się od dawna.

Pacjenci w poradni będą przyjmowani na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z innej poradni specjalistycznej. Na miejscu będą mogli nie tylko otrzymać poradę, ale też wykonać diagnostykę w tym testy skórne.

Do poradni, która jest czynna we wtorki i środy, można się rejestrować telefonicznie (nr tel. 12 386 52 31 i 12 386 51 94), osobiście (w godz. 7.30-15 w budynku Oddziału Pulmonologii) oraz elektronicznie ([email protected]).