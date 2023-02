Proszowice. Apele w sprawie Ginekologii. - Zastanówcie się nas swoimi decyzjami!

Uchwała Rady Powiatu to jeden z ostatnich dokumentów, który zdecyduje o przyszłości oddziału. Wcześniej pozytywną opinię na temat likwidacji wydała Rada Społeczna szpitala. Po tamtej decyzji dyrekcja placówki opublikowała film, w którym dyrektor Zbigniew Torbus mówi o przyczynach planowanej likwidacji (pisaliśmy i o tym wielokrotnie, ale główne powody to straty finansowe i brak kadry lekarskiej) oraz uspokaja, że kobiety nie zostaną pozostawione same sobie, bo w placówce nadal działa Poradnia K, a w pobliżu znajdują się szpitale, gdzie rodzące otrzymają pomoc.

Użyte argumenty nie wszystkich jednak przekonały. Radni powiatowi z Polskiego Stronnictwa Ludowego opublikowali komunikat mówiący, że nie poprą uchwały w sprawie likwidacji Ginekologii. W programie lutowej sesji ten temat się jednak nie pojawił. Pojawili się natomiast przedstawiciele pracowników i organizacji zawodowych. Po kuluarowej dyskusji udzielono im zgody na krótkie wystąpienia.