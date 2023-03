Proszowice. Będą kłopoty! Kluczowe skrzyżowanie zostanie zamknięte na trzy dni

Utrudnienia związane z przebudową jednego z najruchliwszych skrzyżowań w mieście trwają już od kilku miesięcy. Aktualnie ruch w tym miejscu jest sterowany sygnalizacją świetlną. Od czwartku problemy mogą się nasilić i „rozlać” na inne części miasta. Jak nas poinformował odpowiedzialny za gminne inwestycje kierownik Zbigniew Kotlarz, w tym czasie będzie układana kostka, stanowiąca „wyniesioną” nawierzchnię skrzyżowania.

Na ulicy 3 Maja zostanie zatem zastosowane to samo rozwiązanie co na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Kosynierów i Partyzantów. Zanim to jednak nastąpi trzeba się liczyć poważnymi utrudnieniami i zwiększonym ruchem na ulicach, stanowiących objazdy, tj. przede wszystkim Partyzantów, Nowej i Kolejowej. Mieszkańcy położonych w rejonie skrzyżowania domów i właściciele sklepów przypominają, że poprzednie jego zamknięcia skutkowały momentami potężnym zamieszaniem.