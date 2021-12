Proszowice. Biblioteka już "surowa", teraz wykończenie

FLESZ - Zmiany w InPost. To musisz wiedzieć!

W ramach pierwszego etapu powstał obiekt w stanie surowym zamkniętym, połączony w dotychczasową siedzibą biblioteki. Ta część inwestycji jest już zakończona i rozliczona. Teraz czas na ciąg dalszy.

Kilka dni temu zostały otwarte oferty w przetargu na prace wykończeniowe obiektu. Swoje propozycje złożyły cztery przedsiębiorstwa w tym Samson z Niedomic, który był wykonawcą pierwszego etapu. Wszystko wskazuje jednak na to, że Samson zlecenia nie otrzyma, gdyż jego oferta opiewa na 4,4 mln zł i jest najdroższą z tych, które wpłynęły. Najtańszą złożył natomiast krakowski Sol-Hut i to on jest w tej chwili „faworytem” postępowania.