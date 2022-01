Proszowice. Biblioteka (prawie) zrewitalizowana. Teraz ma być tu muzeum

Na początku tygodnia odbył się odbiór techniczny budynku biblioteki po rewitalizacji. Jak nam przekazał odpowiedzialny za gminne inwestycje Zbigniew Kotlarz, w trakcie odbioru komisja zwróciła uwagę na pewne usterki, które mają zostać usunięte w najbliższych dniach. - To drobne sprawy i zapewne szybko zostaną poprawione. Generalnie jednak jestem bardzo zadowolony z tego, co w budynku biblioteki udało się zrobić. Obiekt wygląda bardzo ładnie – przekonuje.

Proszowicka Biblioteka Publiczna mieści się w jednej z najstarszych kamienic w mieście. Jej stan techniczny był zły (zawilgocenie, pękające ściany), a rozwiązania architektoniczne przestarzałe (bardzo wąska klatka schodowa itp.). W ramach przeprowadzonych robót obiekt został zabezpieczony i zmodernizowany tak, by mógł służyć do celów muzealno-ekspozycyjnych. Zostaną do tego celu wykorzystane m. in. podziemia, które do tej pory pełniły funkcje wyłącznie bibliotecznych magazynów i nie były dostępne dla osób z zewnątrz. Z kolei na I piętrze powstała sala, w której będą mogły się odbywać spotkania autorskie, uroczyste sesje itp. Ona również będzie jednocześnie pełnić funkcję miejsca ekspozycji.