Proszowice. Chętni na przydomowe oczyszczalnie ścieków pilnie oszukiwani

Po wykonaniu projektu i zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego należy wpłacić pozostałą część wkładu własnego. Ten zaś zależy od wielkości oczyszczalni. W przypadku obiektu na 1-4 osoby będzie to 6300 zł (wartość całości to 18,7 tys. z), dla oczyszczalni dla 5-6 osób 6550 zł (19,4 tys.), i w przypadku gdy w domu zamieszkuje 7-8 osób 7350 zł (21,8 tys. zł). Pozostałą część kwoty finansuje dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pierwszym krokiem do tego jest złożenie oświadczenia (osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej spółki) o zainteresowaniu montażem obiektu. Po tym na terenie posesji pojawią się geolog i projektant, którzy ocenią, czy zainstalowanie oczyszczalni na działce jest możliwe. Na tym etapie beneficjant nie ponosi żadnych kosztów. Jeżeli natomiast montaż okaże się możliwy, przed przystąpieniem do prac projektowych należy wpłacić 1000 złotych.

Jak mówi prezes Wodociągów Proszowickich Waldemar Wołek, to właśnie koszty spowodowały rezygnację części osób z udziału w programie. Mimo to uważa, że warto wziąć w nim udział.

- Gwarantujemy montaż oczyszczalni dobrej klasy, wyposażonej w dmuchawy, pompy recyrkulacyjne i gwarantującej dobry poziom oczyszczania. To urządzenia zdecydowanie różniące się od oczyszczalni drenażowych, standardowo oferowanych przez markety i składy budowlane, które zasadzie nie powinny być dopuszczone do obrotu gdyż oczyszczają ścieki tylko wstępnie -

tłumaczy.

Według założeń nabór potrwa do końca tygodnia. Oczyszczalnie mają natomiast powstać do września. Pracownicy wykonawcy przeszkolą właścicieli w zakresie obsługi urządzenia. Przez pięć lat spółka Wodociągi Proszowickie będzie zobowiązana do nadzorowania pracy oczyszczalni, wywozu osadu oraz wykonania badań ścieków. To ostatnie pociąga za sobą dodatkowe koszty w wysokości 610 zł rocznie.