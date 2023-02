Proszowice. Czy to tutaj powstanie przyszła małopolska giełda rolna?

Nadzieja na takie rozwiązanie pojawiła się po wypowiedzi przewodniczącego sejmikowej Komisji Rolnictwa Bogdana Pęka na konferencji, podsumowującej cztery ostatnie lata samorządu wojewódzkiego.

- Myślę, że możemy tutaj złożyć zobowiązanie polityczne. Doprowadzimy do tego, że zanim odejdziemy, powstaną podstawy giełdy rolno-spożywczej w Małopolsce. One muszą powstać. Komisja Rolnictwa wypowiada się w tej materii zdecydowanie, zarówno opozycja jak i rządzący. W Małopolsce musi powstać taka giełda i nie będzie to giełda w rodzaju tej na Rybitwach, która działa w trudnych warunkach, a producenci nie mają z tego istotnego pożytku – przekonywał radny Pęk i dodał, że założenie giełdy może kosztować ponad 100 milionów złotych przy czym – o ile decyzję o budowie podjąłby Rząd - to Komisja Europejska może na to przeznaczyć spore pieniądze.