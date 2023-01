Proszowice. Decydujący tydzień dla Oddziału Ginekologii. Czy będzie istniał?

Feliks Orchowski, poprzedni dyrektor proszowickiego szpitala, podjął decyzję o zawieszeniu Ginekologii w połowie grudnia, gdy na oddziale pozostało zaledwie dwoje lekarzy. Argumentował, że przy tak małym personelu medycznym oddział nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Pracownicy zostali wysłani na tzw. „postojowe”, które obowiązywało do 15 stycznia.

W międzyczasie dyrektor Orchowski pożegnał się ze stanowiskiem, a jego miejsce zajął pełniący obowiązki dyrektora Zbigniew Torbus. Jedną z jego pierwszych decyzji było przedłużenie „postojowego” dla personelu Ginekologii do 31 stycznia.

We wtorek (24 stycznia) zapytaliśmy nowego dyrektora, jak wyobraża sobie przyszłość zawieszonego oddziału. Z jego wypowiedzi wynika, że będzie to zależało od kilku czynników. Pierwszym jest to, czy uda się pozyskać personel lekarski. I tu informacje są dość optymistyczne.