Proszowice. Deweloper zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej. Chodzi o wysokość bloków na ulicy Leśnej

Latem 2021 na ul. Leśnej rozpoczęły się przygotowania do budowy pierwszego z dwóch bloków wielorodzinnych. Inwestycję prowadzi firma Żel-Bet Developer z Baranówki. Plan dewelopera zakładał, że powstaną budynki sześciopiętrowe. Pozwalał na to uchwalony kilka miesięcy wcześniej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszczał w tym miejscu zabudowę do 18 metrów wysokości.

Gdy o planowanej wysokości bloków dowiedzieli się mieszkańcy sąsiednich budynków, wystąpili do gminy Proszowice z wnioskiem o zmianę planu. Argumentowali, że budynki są zbyt wysokie, będą powodować zacienienie mieszkań i instalacji fotowoltaicznych. Zwrócili też uwagę na kwestie niewystarczającej przepustowości kanalizacji i braku miejsc parkingowych.

Choć inwestor na zorganizowanym przez gminę spotkaniu starał się te wątpliwości rozwiewać i przekonywał, że działa zgodnie z prawem, mieszkańcy nie zmienili swojego stosunku do inwestycji. W sukurs przyszły im służby wojewody małopolskiego, które w zapisach planu zagospodarowania przestrzennego doszukały się niezgodności ze studium. Dotyczyły one m. in. maksymalnej wysokości budynków. W efekcie w czerwcu ubiegłego roku Rada Miejska podjęła „uchwałę naprawczą”, która określiła maksymalną wysokość budynków na Leśnej na 13 metrów, czyli cztery piętra.