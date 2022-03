Proszowice dla Ukrainy. Czwartek 3 marca. W całym powiecie trwają zbiórki

Zbiórki żywności, artykułów chemicznych, środków pielęgnacyjnych itp. są prowadzone we wszystkich gminach powiatu. Angażują się urzędy, jednostki OSP, sołectwa, Stacja Placówek Caritas itp.

- Dostajemy mnóstwo rzeczy. Do tego stopnia, że musieliśmy się dzisiaj posiłkować pomocą młodzieży z obu szkół średnich, żeby to wszystko posegregować, skatalogować, opisać. Wiele transportów dociera do magazynu wieczorami, bo ludzie po pracy idą do remiz, świetlic, pakują dary i przywożą do nas – mówi odpowiedzialny za funkcjonowanie powiatowego magazynu pomocy Arkadiusz Fularski.