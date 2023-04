Proszowice. Dom Kultury oficjalnie otwarty po rewitalizacji

Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury to jedna z najkosztowniejszych inwestycji, wchodzących w skład rewitalizacji miasta. Prace, rozpoczęte formalnie w marcu 2020 roku podpisaniem umowy z firmą Włodarz, pochłonęły ponad 6 mln złotych (wartość unijnego dofinansowania to prawie 2,3 mln), a termin ich zakończenia był kilkakrotnie przekładany. Ostatecznie we wrześniu 2022 roku instytucja mogła się wyprowadzić z wynajmowanych pomieszczeń Cechu Rzemiosł Różnych i wrócić do macierzystej siedziby.

Obiekt po wykonaniu prac bardzo się zmienił. Istniejąca część została przebudowana, a oprócz tego powstał zupełnie nowy segment, w którym mieszczą się głównie sale do prowadzenia zajęć.