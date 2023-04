Proszowice. Drogowy „eksperyment” blokuje ważną drogę wylotową z miasta

Miejsce na wykonanie próby zostało wybrane nieprzypadkowo. Jak tłumaczyli obecni na miejscu drogowcy, właśnie odcinki dojazdowe do skrzyżowań są najbardziej narażone na powstawanie drogowych kolein. Wynika to z hamowania ciężkich samochodów. Nowa nawierzchnia ma być na to odporna. Ze względu na swoje właściwości będzie wymagała rzadszych remontów. Aby się jednak o tym przekonać należały w praktyce sprawdzić jej właściwości na odcinku prawdziwej drogi.

- Jest to pierwsza, próbna realizacja nowej technologii: innowacyjnej, bardzo skomplikowanej i nigdzie dotąd nie stosowanej. Główną zaletą jest to, że przy jednym przejeździe mamy wykonane dwie lub trzy warstwy nawierzchni. Na standardowej podbudowie jednocześnie układana jest betonowa warstwa konstrukcyjna i trzycentymetrowa warstwa mineralno-emulsyjna – tłumaczy dr hab. prof. AGH Andrzej Więckowski.

Według uzyskanych na miejscu informacji, cała operacja miała potrwać kilka godzin i zakończyć się w sobotnie popołudnie. Teoria w tym wypadku niestety rozminęła się z praktyką. Nawierzchnia nie została ułożona ani w sobotę, ani w niedzielę. W efekcie ulica był zamknięta przez cały weekend, co – biorąc pod uwagę wiosenną giełdę na placu targowym Ek-Rolu – spowodowało duże niedogodności. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie powodem przedłużania się procesu były trudności ze skalibrowaniem maszyny, która miał być użyta do ułożenia nowego fragmentu drogi.

W poniedziałek ulica Brodzińskiego nadal była zamknięta, a do południa nie pojawił się nawet metr nowej nawierzchni. Cała sprawa spowodowała dodatkowe komplikacje w związku z trwającą przebudową skrzyżowania ulicy 3 Maja i Reja w centrum Proszowic, które zgodnie z opublikowanym przez UGiM w Proszowicach komunikatem od poniedziałku (24 kwietnia) do piątku miało być po raz kolejny zamknięte. Tym razem powodem jest konieczność... rozebrania i ponownego ułożenia wyniesionej kostki brukowej. Okazało się bowiem, że wykonawca wykonał to w sposób niezadowalający. Póki co jednak skrzyżowanie jest przejezdne.