Proszowice. Dyrekcja szpitala alarmuje: sytuacja finansowa jest tragiczna. Natychmiast potrzeba 3 mln zł

Zdaniem dyrektora sytuacja szpitala jest „tragiczna”, a powodem tego jest „zła polityka zarządzania szpitalem i nadzoru w poprzednich latach”. Zwraca uwagę, że obejmując swoją funkcję w lutym odziedziczył potężne zadłużenie, które nie pozwala placówce na normalne funkcjonowanie.

- Nie realizowane były ugody z wierzycielami, jak również układy ratalne zawarte z ZUS – czytamy w piśmie.

Spłata wielu porozumień i obciążeń została przeniesiona na rok 2022 bez wskazania źródeł ich pokrycia. W efekcie wierzyciele wytaczają sprawy sądowe, co rujnuje szpitalne finanse.

Dyrekcja szpitala podkreśla, że podjęte w ostatnich miesiącach działania poprawiły bieżącą sytuację finansową. Między pierwszym a drugim kwartałem ryczałt z Narodowego Funduszu Zdrowia wzrósł z 1,3 do 2,3 mln zł. W porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku przychody wzrosły o 2,5 mln zł). Jednak stare zobowiązania i idące za nimi egzekucje komornicze powodują, że nie przekłada się to na poprawę płynności finansowej i zmniejszenie zadłużenia. Pojawiają się problemy z wypłatami wynagrodzeń wobec pracowników etatowych i kontraktowych, a zaległości wobec kontrahentów regulowane są losowo. Do tego cały czas spłacane są inwestycje, które wymagają wkładu własnego pod rygorem zwrotu dofinansowań.