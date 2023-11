Proszowice. Dyrektor szpitala może więcej, Rada Powiatu mniej

W jego opinii wprowadzenie w życie zapisów liczącego ponad 130 stron dokumentu pozwoli na osiągnięcie kilku celów. Po pierwsze poprawę wizerunku szpitala przez zmianę podejścia do pacjenta. Po drugie poprawę wyposażenie w sprzęt medyczny, w tym szczególnie Oddziału Pulmonologii. Po trzecie wreszcie uzyskanie stabilizacji finansowej.

- To jest problem wielu szpitali, ale nasz wyróżnił się niestety na tym tle negatywnie – przyznał dyrektor.

Podczas krótkiej dyskusji nad uchwałą radna Iwona Katarzyna Wójcik przypomniała, że Rada Powiatu już kilka razy głosowała na kolejnymi programami naprawczymi dla szpitala, tymczasem jego zadłużenie nie przestało dzięki temu rosnąć, a poszczególne oddziały przynosić strat. Wyraziła też wątpliwość, czy rzeczywiście w sprawie oddłużenia można liczyć na środki z KPO.

- A co jeśli KPO nie będzie? W tej chwili jest to jeszcze bardzo wątpliwe. Została uruchomiona tylko część pieniędzy z tej puli – mówiła.

W głosowaniu program naprawczy poparło 10 radnych, dwie osoby były przeciwne, a dwie wstrzymały się od głosu.

Następnie radni przyjęli zmieniony statut szpitala. Zdaniem dyrektora Torbusa obowiązujący do tej pory dokument był nieaktualny, a nowy jest nowoczesny, elastyczny i „daje możliwość szybszego reagowania na zmieniające się uwarunkowania”. Dotyczy to m. in. możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne.