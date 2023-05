Proszowice. Ekologiczny Dzień Dziecka na miejskim amfiteatrze

Były występy przedszkolaków, uczniów i grup ćwiczących w Centrum Kultury i Wypoczynku w tym Formacji Tanecznej Kolory. Poza tym wydarzenia proekologiczne: konkurs „segreguję – kompostuję”, akcja drzewko za surowce wtórne, konsultacje z doradcami programu „Czyste powietrze.

- Najważniejszy jest dla nas walor edukacyjny. Bo to, że są dmuchańce czy wata cukrowa to dodatkowe atrakcje. Natomiast mamy bardzo dużo quizów związanych z edukacją ekologiczną, właściwym segregowaniem odpadów itp. Sfinansowaliśmy też jako gmina badania profilaktyczne, bo na co dzień ludzie są zagonieni, a przy okazji takiego pikniku mogą zadbać o zdrowie – wylicza burmistrz Grzegorz Cichy.