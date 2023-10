Proszowice i Miechów. Frekwencja wyborcza w samo południe prawie identyczna

Znamy pierwsze wyniki na temat frekwencji wyborczej. W powiecie proszowickim do godz. 12 głosowało 21,01 proc. uprawnionych.

W gminie Proszowice swoje głosy oddało 20,8 procent uprawnionych. Najlepszą frekwencję odnotowała obwodowa komisja w Piekarach, gdzie głosowało 34,7 procent wyborców. Najsłabiej jak dotąd głosują wyborcy z Kowali, gdzie frekwencja wynosi 14,4 procent. Niewiele wyższa była w Szczytnikach (16,42 proc.) i Jakubowicach (16,48 proc.). Jeżeli chodzi o komisje zlokalizowane w mieście, to w Centrum Kultury i Wypoczynku głosowało do południa nieco ponad 18 procent uprawnionych. W Zespole Placówek Caritas frekwencja to 22,7 proc., w Szkole Podstawowej nr 2 głosowało 21,77 procent, a w Urzędzie Gminy i Miasta 21,27 proc.

W pozostałych minach powiatu najwyższa frekwencja była w Nowym Brzesku (22,67 proc.), następnie w Koszycach (21,60), Radziemicach (20,97), Pałecznicy (20,92) i Koniuszy (19,91).