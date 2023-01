Proszowice. Jest nowy dyrektor. Dobrze zna szpital

Potwierdziły się krążące od jakiegoś czasu pogłoski, że to właśnie Zbigniew Torbus będzie następcą dr Feliksa Orchowskiego na stanowisku dyrektora naczelnego szpitala. Będzie to dla niego powrót do byłego miejsca pracy, choć już w innej roli. Gdy w lipcu 2018 roku dyrektorem szpitala został Leszek Kołacz, swoim zastępcą do spraw ekonomicznych mianował właśnie Zbigniewa Torbusa. Gdy niespełna rok później dyrektor Kołacz został odwołany, Zbigniew Torbus jeszcze kilka miesięcy został na stanowisku, ale odszedł w lutym 2020 roku, gdy dyrektorem był już Łukasz Szafrański. Został wtedy dyrektorem szpitala w Mielcu.

Zbigniew Torbus jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Swoją zawodową karierę rozpoczynał w latach 80. od pracy w Izbie Skarbowej w Bielsku-Białej. Potem pracował m. in. w Banku Handlowym, Banku Ochrony Środowiska, był nawet prezesem zarządu Huty Jedność w Siemianowicach Śląskich. Z służbą zdrowia jest związany od 2015 roku, gdy został zastępcą dyrektora szpitala w Mielcu. Ostatnio pracował jako konsultant ds. zarządzania w opiece zdrowotnej i doradca senackiej Komisji Zdrowia.