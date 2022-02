Proszowice. Kierowcy zdezorientowani przez nowe zasady ruchu na Rynku

Przez kilkadziesiąt lat jezdnia okalająca Rynek była jednokierunkowa i kierowcy poruszali się na niej jak na rondzie, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Po zakończonej niedawno przebudowie, zasady kompletnie się zmieniły. Nie zmieniły się natomiast nawyki kierowców, którzy często usiłują jeździć po staremu, czyli wjeżdżać na Rynek od strony kościoła. Tymczasem w tej chwili oznacza to jazdę pod prąd. Na wschodnią pierzeję można bowiem wjechać wyłącznie od ulicy Królewskiej. - Wielu kierowców jeździ na pamięć, obserwuję to niemal codziennie – mówi jedne z mieszkańców Rynku.

O ile jednak poruszanie się w tym miejscu po staremu jest ewidentnym złamaniem przepisów – obok kościoła stoi znak „zakaz wjazdu” - to po drugiej stronie Rynku sytuacja jest mniej klarowna. Założenia były takie, by na pierzeję zachodnią można było wjechać od strony wlotu ulicy Kościuszki, natomiast wyjazd byłby możliwy tylko ulicą Kilińskiego (obok domu kultury w dół). Problem w tym, że istniejące oznakowanie tego nie nakazuje. Wyjątkiem jest znak nakazujący jazdę w ulice Kilińskiego, ale ustawiony obok domu kultury i niewidoczny z wlotu od strony Kościuszki. W efekcie kierowcy traktują ulicę wzdłuż zachodniej pierzei jako drogę dwukierunkową, co powoduje zamieszanie. - Niedawno byłam świadkiem kłótni kierowców, z których jeden wjeżdżał, a drugi wyjeżdżał na ulicę w tym miejscu. Jeden usiłował przekonać drugiego, że złamał przepisy – relacjonuje nasz rozmówca.