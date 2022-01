Proszowice. Komisja wskazała kandydata na dyrektora szpitala [AKTUALIZACJA]

Do konkursu zgłosiły się dwie osoby. Drugim kandydatem był Paweł Wesołowski. Po zapoznaniu się wizją rozwoju placówki przedstawioną przez obu pretendentów, komisja konkursowa w tajnym głosowaniu jednogłośnie wskazała na dr Feliksa Orchowskiego jako osobę, która powinna kierować szpitalem. Decydujące zdanie w tej kwestii będzie jednak należało do starosty i zarządu powiatu. To oni zdecydują, czy ze wskazanym kandydatem zawrzeć umowę. Starosta Krystian Hytroś powiedział nam jednak, że jeżeli tylko w ciągu najbliższych 14 dni nie wpłynie odwołanie od decyzji komisji konkursowej, to powierzy dr Orchowskiemu funkcję dyrektora szpitala. To oznacza, że mógłby on objąć swoje obowiązki jeszcze w styczniu.

- Pierwszą sprawą, której załatwienia będę oczekiwał od nowego dyrektora, będzie doprowadzenie do końca organizacji centrum radiologii i co się z tym wiąże, uruchomienia pracowni tomografii komputerowej w naszym szpitalu. W dłuższej perspektywie natomiast wdrożenia programu transformacji szpitala, który uzgodniliśmy z Ministerstwem Zdrowia i który wskazuje kierunki, w jakich powinien naszym zdaniem zmierzać szpital – mówi starosta Hytroś.