Proszowice. Komisja wskazała kandydata na dyrektora szpitala

Do konkursu zgłosiły się dwie osoby. Po wysłuchaniu kandydatów komisja konkursowa wskazała na dr Feliksa Orchowskiego jako osobę, która powinna kierować szpitalem. Decydujące zdanie w tej kwestii będzie należało do starosty i zarządu powiatu.

Przypomnijmy, że dr Feliks Orchowski zna bardzo dobrze specyfikę proszowickiego szpitala, gdyż do ubiegłego roku pełnił funkcje zastępcy dyrektora placówki do spraw medycznych. Zrezygnował jednak z tego stanowiska, a - jak podaje portal "Co słychać w Powiecie Proszowickim" - powodem tej decyzji był brak możliwości współpracy z ówczesnym dyrektorem szpitala Łukaszem Szafrańskim. Niedługo później został powołany do Zespołu Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta.

Dr Orchowski jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej i kardiochirurgii.