Proszowice. Kontrowersje wokół skrzyżowania ulicy Racławickiej z obwodnicą miasta

Problemem metalowe bariery ochronne

- Główny problem polega na tym, że jadąc od strony Opatkowic do Proszowic, po dojeździe do skrzyżowania jest martwy punkt. Nie widać zupełnie, czy coś jedzie z lewej strony. Jest tam wprawdzie lustro, ale ono nie spełnia swojej roli – mówi radny Chmiela.

- Potwierdzam, że jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, które sam miałem nieraz wątpliwą przyjemność przekraczać. Niebezpieczeństwo występuje zarówno dla tych, którzy chcą włączyć się do ruchu na obwodnicy, jak i dla tych, którzy chcą przez nią przejechać. Problem wynika ze słabej widoczności w tym miejscu – stwierdził.

Możliwych rozwiązań problemu jest kilka

Wniesione na sesji uwagi i wnioski mają zostać przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich jako właściciela obwodnicy. Przedstawiciele tej instytucji studzą jednak zapał i chęci przebudowy skrzyżowania. Po pierwsze ulica Racławicka, na której miałyby powstać wyższe najazdy, jest drogą gminną i była niedawno gruntownie zmodernizowana. Poza tym kierujący Rejonem Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach Tomasz Dąbrowski przekonuje, że podniesienie najazdów nic nie da, gdyż ich wysokość przy samym dojeździe do obwodnicy nie może być wyższa nic obecnie. Jego zdaniem najlepszym sposobem na to, by na skrzyżowaniu nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji jest właściwa postawa kierowców i stosowanie się do perzepisów.