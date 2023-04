Proszowice. Kontrowersje wokół wierzbowego szpaleru Świętej Faustyny

Zdaniem inicjatora całego przedsięwzięcia, Waldemara Buckiego ze stowarzyszenia Zielononóżka (skupia lokalnych hodowców zwierząt ozdobnych i drobnego inwentarza) akcja będzie miała wymiar przyrodniczy, turystyczny oraz duchowy. Wierzbowy szpaler na nawiązywać do tradycji obsadzania dróg i terenów podmokłych wierzbami głowiastymi. Drzewa te są również siedliskiem wielu gatunków zwierząt, a tak długi szpaler stanowiłby lokalną atrakcję. Sadzonki zostały ochrzczone mianem Promiennej Wierzby Świętej Faustyny (stowarzyszenie posiada stosowny certyfikat) i taką też nazwę ma nosić cały szpaler.

Założenie jest takie, by obwodnicę na odcinku położonym między skrzyżowaniami z ulicami Racławicką i Podgórze obsadzić wierzbami. Powstałby dzięki temu szpaler o długości 1,2 kilometra. Drzewa rosłyby co pięć metrów. Część z nich, w formie tzw. żywokołów, została już nawet posadzona. W przypadku pozostałych są wytyczone punkty, w jakich mają rosnąć. Na 12 maja zaplanowano posadzenie około 120 drzewek. W sumie ma ich być 250.

- Wierzby mają zostać posadzone na środku utwardzonej kamieniem drogi technicznej. W czasie, gdy powstawała obwodnica, ludzie bardzo mnie uczulali, żebym dopilnował jej powstania. Właścicielami większości tamtejszych gruntów są bowiem mieszkańcy Opatkowic. Jeżeli posadzimy tam wierzby, ludzie stracą dojazd do swoich gruntów – przekonuje radny.

- Będzie to pierwszy taki szpaler w Polsce - mówi pomysłodawca.

Inną kwestia jest fakt, czy z dojazdu do działek sąsiadujących z obwodnicą w ogóle ktoś korzysta. Kiedyś były tu nadrzeczne łąki, z których miejscowi rolnicy pozyskiwali siano dla zwierząt. Dzisiaj teren w większości porastają trzciny.

Tu z kolei pojawia się inny problem, bo w rzeczywistości to, co na mapach jest drogą techniczną, to bagno, po którym przez większą część roku nie sposób przejechać.

- Może dzisiaj rzeczywiście jeździ tamtędy niewiele osób, ale nie wiadomo, co będzie za rok czy dwa. Może ludzie znów zaczną hodować zwierzęta i będą zbierać siano z łąk. A sadząc drzewa tak, jak to jest zaplanowane, stracą dojazd do swoich gruntów – argumentuje.

W tej chwili nic nie wskazuje na to, żeby członkowie Zielononóżki mieli zmienić swoje plany. Waldemar Bucki przekonuje, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, w porozumieniu z właścicielem gruntu i poniesiono już w związku z planowaną akcją określone koszty. Poza tym patronat honorowy nad wydarzeniem objął wicemarszałek województwa Łukasz Smółka.

Tomasz Dąbrowski z kolei dodaje, że posadzenie kilkuset drzew przyczyni się do osuszenia terenu, a co za tym idzie, przedłuży żywotność obwodnicy. Jako rozwiązanie kompromisowe rozważa natomiast posadzenie drzew bliżej drogowego nasypu. Wtedy maszyny rolnicze mogłyby się zmieścić między drzewami a bagnem. To znaczy drogą techniczną...