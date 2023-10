Proszowice. Kwestowali na cmentarzu, aby ratować zabytkowe groby. W środę ciąg dalszy

Trzecia z kolei kwesta pokazuje wyraźnie, że zapoczątkowana w 2021 roku przez grupę aktywistów akcja przyjęła się w środowisku. Świadczy o tym choćby liczba osób chętnych do prowadzenia zbiórki. W tym roku zgłosiło się około setki chętnych. Zbierają członkowie Towarzystwa Turystyki Regionalnej, stowarzyszenia Bojowe Schrony Proszowice, nauczyciele, uczniowie, radni, burmistrz, słowem każdy kto tylko ma ochotę.

- Nie ma żadnych ograniczeń, przekroju wiekowego czy innego. Każdy może przyjść i pomóc w zbiórce. Z chętnymi nie ma problemu – mówi Mateusz Serwatowski, jeden z pomysłodawców akcji.

Choć inicjatywa jest młoda, jej twórcy mogą już chwalić się pierwszymi sukcesami. Za środki zebrane w roku 2021 i częściowo 2022 udało się wykonać renowację figury Matki Boskiej Cygańskiej, zdobiącej grób rodziny Łakomskich. Środki zebrane w roku ubiegłym, - a było to 25,5 tysiąca złotych – pozwoliły na zabezpieczenie i konserwację nagrobka Ludmiły Jodko-Narkiewicz oraz grobu księdza Marcina Zawojowicza. Ten ostatni to jeden z najstarszych grobów na proszowickiej nekropolii, być może nawet najstarszy. To właśnie zmarły w 1840 roku ks. Zawojowicz podjął decyzję o lokalizacji cmentarza w obecnym miejscu i został na nim pochowany jako jeden z pierwszych. Wprawdzie potem jego szczątki zostały przeniesione do grobowca kapłańskiego, ale pierwotny pomnik się zachował.