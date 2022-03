Proszowice, Miechów. Drożeje paliwo, więc podróże busami też coraz droższe

Od 14 marca wzrosły ceny przejazdów największej lokalnej firmy przewozowej AD na liniach Proszowice - Kraków, Działoszyce – Skalbmierz – Kraków, Koszyce – Kraków, Racławice – Kraków, Działoszyce – Miechów – Kraków oraz Miechów – Kraków. Za podróż na trasie z Proszowic do Ronda Kocmyrzowskiego, która dotąd kosztowała 7 złotych, teraz trzeba zapłacić o 2 złote więcej. Dojazd z Proszowic do Galerii Krakowskiej to już wydatek 12,50 zł. Podrożeją też bilet miesięczne, ale nowe stawki mają być znane za kilka dni.

Na podwyżki zdecydowali się też albo zdecydują w najbliższym czasie również inni przewoźnicy. Pasażerowie płacą lub będą płacić za przejazd z reguły o 1 lub 2 złote więcej niż do tej pory.

Wzrost cen nie podoba się oczywiście większości pasażerów. - Dopiero podrożały i to naraz o całe 2 zł i znowu? Rano aż ciasno w busie, więc krzywdy nie mają, niech nie mówią, że jeżdżą prawie za free – głosi jedna z opinii zamieszczonych na lokalnym forum internetowym. Inny wpis mówi: - Ktoś, kto dojeżdża codziennie np. do pracy to prawie 1/4 wypłaty przeznaczy na dojazdy. A uczniowie, studenci, którzy są na garnuszku, u rodziców? - pisze inny użytkownik busów. Jedna z pasażerek podała przykład, że za przejazd na trasie z Proszowic do Stogniowic (około 2 km) zapłaciła 6 złotych.