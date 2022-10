Proszowice, Miechów. Węglowe dylematy samorządów. Nie chcą zastępować składów opału

Zwolennikiem zaangażowania samorządu w dystrybucję opału jest wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach Wiesław Pabjańczyk. Na ostatniej sesji przekonywał, że wyjątkowe czasy wymagają podejmowania przez gminy działań, które odbiegają od przyjętych standardów.

Jego opinia okazała się jednak odosobniona. Burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy jako prezes Unii Miasteczek Polskich na łamach SuperBiznesu przekonuje:

- Z rozmów z kolegami wójtami, burmistrzami, prezydentami wynika raczej, że jest duża rezerwa, niechęć do tego, żeby zajmować się tym, co lepiej zrobią podmioty prywatne. Jeśli ten węgiel będzie na rynku, to oni go szybko rozwiozą i sprzedadzą, tylko żeby mogli go kupować na przyjaznych zasadach.