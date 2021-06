Proszowice, Miechów. Wielu rolników ciągle zwleka ze złożeniem wniosku o dopłaty obszarowe

- W powiecie proszowickim około 62% procent producentów rolnych w stosunku do poprzedniego roku dopełniło formalności – informuje kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Anita Spurek.

Podobne zaległości mają też rolnicy z powiatu miechowskiego, gdzie na spodziewanych 6300 wniosków, wpłynęło 5200. Kierujący tutejszym biurem Jan Biesaga nie widzi jednak powodów do większych obaw. Przyznaje, że podobne sytuacje powtarzają się niemal co roku.

- Regułą jest, że wielu rolników zostawia złożenie wniosku na ostatnią chwilę. W naszym przypadku może to częściowo wynikać z faktu, że mamy duży odsetek dużych gospodarstw, pomiędzy 10 a 50 hektarów. Ich właściciele czekają do końca, by mieć pewności co i gdzie będą uprawiać. Te informacje muszą się znaleźć w składanych wnioskach –