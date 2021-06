Proszowice. Miłorząb japoński padł ofiarą rewitalizacji

Do usunięcia miłorzębu doszło kilka dni temu podczas prac związanych z rewitalizacją Rynku. Przy okazji zniknęło również kilka innych drzew.

- Jeszcze rano wszystkie drzewa były, a jak wróciłam do domu, były już usunięte. Serce mnie boli jak na to patrzę, bo nie dość, że niewiele mamy w mieście zieleni, to jeszcze pozostałe drzewa się usuwa. A już najbardziej zabolało mnie usunięcie miłorzębu, który miał znaczenie symboliczne. Przecież można było go gdzieś przesadzić –