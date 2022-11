Proszowice. Mimo rosnących dochodów, stare długi nie pozwalają szpitalowi wyjść na prostą

Czwartkowa sesja proszowickiej Rady Powiatu została zdominowana przez sprawy, związane z sytuacją szpitala. Punktem wyjścia był tym razem wynik finansowy placówki za 2021 rok, który zamknął się stratą prawie 10,7 mln złotych. Spowodowało to polemikę między kierownictwem szpitala a radnym Wojciechem Janczykiem, który przypomniał, że przekazywane wcześniej informacje na ten temat mówiły o znacznie mniejszych stratach.

- Kiedy procedowaliśmy raport o stanie powiatu, strata szpitala była przedstawiana jako cztery miliony złotych. Kiedy powiedziałem, że to dane wyssane z palca, usłyszałem odpowiedź, że to rzetelne wyliczenia. Po trzech tygodniach strata urosła do sześciu milionów. Teraz mówicie o dziesięciu milionach. Zastanawiam się, czy to już ostateczna wersja, czy jeszcze będą następne – mówił radny.