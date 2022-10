Proszowice. Na Parkowej będzie nowa nawierzchnia. Na razie są utrudnienia

Choć Parkowa znajduje się w ścisłym centrum Proszowic, należała do tej pory do najbardziej zaniedbanych ulic w mieście. Po części mogło to wynikać z faktu, że częściej niż kierowcom, służyła pieszym. Tędy bowiem prowadzi najkrótsza droga z rynku do miejskiego parku, na obiekty MOSiR, czy do ogródków działkowych. Specyfika ulicy polega też na tym, że z jednej strony kończy się stromymi schodami, a z drugiej kładką nad Szreniawą. Pomiędzy nimi znajdowało 165 metrów pofałdowanej nawierzchni, wyłożonej betonowymi płytami, tzw. trylinką.

Zlecenie przebudowy ulicy i zamykających ją schodów za kwotę niespełna 130 tysięcy złotych otrzymała w lipcu firma Housebud. Ta sama, która wykonuje w mieście kilka innych inwestycji jak przebudowa skrzyżowania ulic 3 Maja i Reja, czy parkingi park and ride. Modernizacja Parkowej jest w tej chwili realizowana, co powoduje utrudnienia dla jej użytkowników. Ze względu na specyfikę ulicy nie ma możliwości wytyczenia alternatywnej drogi dojazdowej.