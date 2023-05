Proszowice. Nagrodzili tych, którzy chcą się uczyć i namawiają do tego innych

- Uczenie się przez całe życie jest dziś wymogiem czasu. Dokształcanie jest związane z jednej strony z pracą, gdzie musimy podnosić swoje kwalifikacje – mówi wicemarszałek województwa Józef Gawron. - Ale nie każdy w swojej pracy czuje się dobrze. Dlatego część środków kierowaliśmy do Małopolan, którzy chcieliby w swoim życiu zawodowym coś zmienić. Ale jest też dokształcanie nie dla pracy, a dla siebie. Jeżeli kogoś interesuje ogrodnictwo, nie musi od razu być rolnikiem, ale dlaczego nie miałby się w tym zakresie nie podszkolić. Ale żeby dotrzeć z tymi środkami do ludzi, potrzebni są lokalni liderzy, którzy w tym pomagają.

Organizatorem konkursów był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, który od 2016 roku realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Ze spotkań z doradcami zawodowymi skorzystało już 50 tys. Małopolan. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pomoc lokalnych liderów.

Lista nagrodzonych za rok 2023 rok była dłuższa. W kategorii Edukacyjna Gmina Małopolski Grand Prix otrzymała gmina wiejska Tarnów, a wyróżnienia trafiły do Gorlic, Iwanowic oraz Nowego Wiśnicza. W kategorii Ambasadora Bilansu Kariery w kategorii sołtys zwyciężyła Monika Kuśnierz z Zatoki, a w kategorii lider KGW Teresa Gnutek z KGW Ziemi Okulickiej. Wyróżnienia otrzymali sołtyska Zarzyc Wielkich Małgorzata Madeja, sołtys Choczni Mariusz Jakubas oraz Joanna Milczarek, reprezentująca KGW w Szreniawie koło Proszowic.

Z czasem nie tylko sama się szkoliła, ale też zaczęła do tego przekonywać sąsiadki, koleżanki, znajome. Przyznaje, że nie było to łatwe, gdyż kobiety na wsi są bardzo zajęte. Z czasem jednak namowy okazały się skuteczne, co zaowocowało wyróżnieniem w konkursie.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Arkadiusz Psica tłumaczy, że piątkowa gala w Proszowicach miała nie tylko spowodować, żeby lokalni liderzy z różnych stron Małopolski mogli się ze sobą poznać, ale była też podsumowaniem całego siedmioletniego okresu programowania.

- Mamy zamiar nasze działania kontynuować, choć w nieco zmodyfikowanej formie. Chcemy aby program dostępny dla szerszego grona odbiorców: wszystkich mieszkańców Małopolski powyżej 25 roku życia – zapowiada.

Wydarzeniu towarzyszyły stoiska przygotowane przez małopolskie KGW oraz debata z udziałem m. in. Karola Okrasy.