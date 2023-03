Proszowice. Nie było chętnych na dzierżawę Oddziału Ginekologii

Nie pomogło wydłużenie okresu dzierżawy z trzech do do pięciu lat, ani obniżka kwoty czynszu do 17 złotych za metr kwadratowy powierzchni. Nie sprawdziły się pogłoski o tym, że jest podmiot zainteresowany dzierżawą na warunkach korzystniejszych niż w pierwszym postępowaniu. Brak ofert i unieważnienie przetargu może oznaczać to, czego tak obawia się wiele osób: likwidację oddziału. Przypomnijmy, że po objęciu swojej funkcji pełniący obowiązki dyrektora szpitala Zbigniew Torbus traktował przekazanie ginekologii podmiotowi zewnętrznemu jako szansę na jego uratowanie. Dwie próby takiego rozwiązania nie przyniosły efektu.

Działalność oddziału została zawieszona w połowie grudnia, a już miesiąc wcześniej poważnie ograniczona. Wtedy motywowano to brakami kadry lekarskiej. Potem coraz częściej podnoszono argument zbyt małej liczby porodów, a co za tym idzie strat finansowych jakie oddział przynosi szpitalowi.

Personel Ginekologii od wielu tygodni przebywa na tzw. "postojowym", które kilka razy było przedłużane i kończy się dzisiaj.