Proszowice. Nie chodzi o karanie – mówi Anita Spurek, kierująca Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Objęła Pani stanowisko kierowniczki proszowickiego biura Agencji w maju tego roku. Jakie Pani zdaniem należy podjąć działania, aby rolnikom ułatwić funkcjonowanie?

- Sytuacja się zmieniła w ostatnich latach. Oferujemy sporo programów rolnikom. Wprowadzono też system elektronicznych wniosków.

- Jednak nie wszyscy rolnicy posługują się komputerem i mają dostęp do internetu...

- Pomagamy im w jak największym stopniu i usprawniamy system. Podczas naboru wniosków obszarowych został stworzony Punkt Pomocy Technicznej dla rolników w biurze powiatowym. Zachęcamy też do korzystania z naszej pomocy przy zgłaszaniu zmian w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, jakie zaszły w ich stadach. Do tej pory zdecydowaną większość zmian, na przykład w wyniku sprzedaży, otrzymywaliśmy w wersji papierowej. W Centrali planowane jest wprowadzenie obowiązku zgłoszeń poprzez aplikację IRZplus, ale pracownicy już są gotowi, by pomóc rolnikom w zalogowaniu się na ich konto i uzupełnieniu formularza.