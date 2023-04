Proszowice. Niekończący się spór mieszkańców, gminy i developera. Trzeba będzie zagrodzić Zagrody?

Mieszkańcy narzekają, że na skutek wykorzystywania ulicy jako drogi dojazdowej na plac budowy, zostały zniszczone bądź uszkodzone elementy sieci kanalizacyjnej. Mocno cierpi też nawierzchnia drogi niedostosowana do tak ciężkiego tonażu (na ulicy obowiązuje ograniczenie do 3,5 tony). Na miejsce kilka razy była wzywana policja. Po jednej z takich interwencji mieszkańcy zostali poinformowani, że inwestor posiada stosowne zezwolenia zarówno ze strony Starostwa Powiatowego jak i Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach.

To już kolejny akt konfliktu między mieszkańcami ulic Zagrody Królewskie oraz Leśnej, miejscowym samorządem, a firmą developerską Żel-Bet z Baranówki, która buduje w Proszowicach dwa budynki wielorodzinne. Pierwsza batalia dotyczyła założonej wysokości nowych budynków i trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Teraz spór przeniósł się na poziom ulicy, a nawet niżej – biegnących pod nią mediów.

Kierująca Zarządem Dróg Powiatowych w Proszowicach Janina Krzek przyznaje, że firma rzeczywiście uzyskała pozwolenie na przejazd ciężkim sprzętem, ale dotyczy ono wyłącznie drogi powiatowej, czyli ulicy Leśnej.

- Ulica Zagrody Królewskie jest drogą gminną i my nie mamy w tym wypadku nic do powiedzenia – mówi.

Z kolei zastępca burmistrza Proszowic Zbigniew Nowak poinformował nas, że firma posiadała z UGiM pozwolenie na przejazd ulicą Zagrody Królewskie, ale wygasło ono 5 kwietnia, a nowe nie zostało wydane. Gmina chce, aby developer zobowiązał się do naprawy zniszczonej ulicy, a na poczet przyszłych prac wpłacił określoną kwotę jako depozyt. Pierwsza propozycja porozumienia nie spotkała się jednak z akceptacją drugiej strony.

Przedstawiciele Żel-Betu przekonują z kolei, że są gotowi zarówno wyremontować drogę jak i wpłacić wymagany depozyt (mowa jest o kwocie ok. 60 tys. zł). O to, że jeszcze do tego nie doszło obwiniają gminę, która w ich opinii działa opieszale.