Proszowice. Nocna tragedia, mężczyzna walczy o życie

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zdarzenia doszło w niedzielę między godziną 2 a 3 nad ranem na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Miało się tam odbywać nieformalne spotkanie grupy osób po zakończonym meczu piłkarskim. W pewnym momencie doszło do incydentu, w wyniku którego jeden z uczestników spotkania doznał poważnego urazu głowy. Mężczyzna został śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowany do jednego z krakowskich szpitali.

- Mężczyzna nadal jest nieprzytomny, a jego stan jest określany jako poważny - informuje mł. asp. Katarzyna Olender, oficer prasowy KPP w Proszowicach.

Poszkodowany to mężczyzna w średnim wieku, mieszkaniec Proszowic. Okoliczności w jakich doszło do tragedii wyjaśniają funkcjonariusze KPP w Proszowicach. Ustalenia dotyczą m. in. tego, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy uraz był spowodowany innymi przyczynami. W poniedziałek trwało przesłuchiwanie świadków zdarzenia.