Proszowice. Nowy dyrektor szpitala nie ma złudzeń: łatwo nie będzie

Nowe narzędzie do walki z cyberprzestępczością od CERT Polska

W sierpniu ubiegłego roku napisaliśmy, że w czerwcu 2022 zobowiązania szpitala wobec banków, dostawców artykułów i usług przekroczyły 45 milionów. Była to kwota wyższa od podawanej oficjalnie. Pojawiły się wówczas głosy, że to informacja nieprawdziwa, a wobec osoby, która „wyniosła” dane do prasy, miały zostać wyciągnięte konsekwencje. Minęło pół roku i okazało się, że wszystko się potwierdziło.

Na pytanie radnego Wojciecha Jańczyka o szpitalne zobowiązania dyrektor Zbigniew Torbus podał kwotę dokładnie 48 milionów 118 tysięcy 259 złotych. Wynika z tego, że od czerwca należności urosły jeszcze o kolejne trzy miliony. Wysokość zobowiązań w stosunku do całości przychodów (ponad 81 mln zł) wynosi 59 procent.