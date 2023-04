Proszowice. Nowy oddział szpitala oficjalnie otwarty

W ubiegłym roku w ramach pododdziału ortopedii wykonano ponad 1200 zabiegów. W tym roku ma ich być 1500. Tylko w kwietniu zoperowano stu chorych, a miesięczny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 120 tysięcy punktów został kilkukrotnie przekroczony. W takim tempie roczny kontrakt może się wyczerpać już po trzech miesiącach.

- Rolą dyrektora jest to, by zabiegać o zwiększenie kontraktu i my też wnioskujemy o zwiększenie środków, bo jest na to zapotrzebowanie. Mamy nadzieję, że NFZ to zauważy i doceni. Będziemy dążyć do tego, by oddział w pełni wykorzystał swoje możliwości – mówi dyrektor szpitala Zbigniew Torbus.